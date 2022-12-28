Люди идут впереди, танки – за ними: оккупант о потерях на фронте и тактике руководства

Декабрь, 28 в 18:37

В перехваченном украинской разведкой разговоре российский военный рассказал о боевых потерях и тактике на поле боя.

— Раз*бали нас как кротов. Нас 700 человек осталось здесь. Третий батальон приехал, три прилета, три снаряда в*бали. Они заскочили в Урал и уехали, оставив других. Мы всемером полдня шли, ночь не спали, на рассвете пошли потом к своим поближе, — говорит оккупант.

Кроме того, он сообщает, что из 30 человек взвода осталось 13 человек.

– Взвод был 30 человек. Наш танк как по нам в*бал — 17 человек сразу нах*й, — рассказывает он.

Также солдат добавил, что Россия совсем не жалеет людей, ведь впереди в наступление идут солдаты, а за ними техника.

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– Не танки вперед идут, а люди сзади. А идут люди, а танки сзади. Здесь нет регулярных войск, здесь мы одни мобилизированные, – говорит российский военный.

Фото: ГУР