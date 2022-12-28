Минреинтеграции обновило перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных
Минреинтеграции обновило перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся боевые действия.
В новый список вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева.
— Территории, указываемые в перечне, делятся на территории, оккупированные РФ, и территории, на которых ведутся (велись) боевые действия. В свою очередь территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, разделены на территории возможных боевых действий и территории активных боевых действий. Также в перечень ретроспективно включены территории, на которых велись боевые действия и временно оккупированы с 24 февраля 2022 года и на которых боевые действия или временная оккупация завершились, — сообщили в Минреинтеграции.
На основе этого перечня внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
Также право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, расположенных на территориях, оккупированных Российской Федерацией и на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий).
Список не является фиксированным. Он регулярно обновляется. Если человек зарегистрирован в одной из областей из перечня, но не может найти в нем свою территорию, рекомендуют обратиться в соответствующую военную администрацию и уточнить информацию.
— Обращаем внимание, что утвержденный перечень будет применяться, в частности, для организации выплат внутренне перемещенным лицам, проведение приватизации государственного имущества, упрощенного поступления в учебные заведения, ограничение и восстановление доступа к публичным электронным реестрам и т.д., — добавили в Минреинтеграции.