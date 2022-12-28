В Донецкой области вынужденно остановили газо- и теплоснабжение
На территории Донецкой области произошло вынужденное аварийное отключение газовых котельных.
Об этом в ночь на 28 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам главы ОВА, все газовые котельные приостановили свою работу из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.
В Донецкой области уже сформировали ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ.
– Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждений и их масштаба, – отметил Павел Кириленко.
О ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области руководитель ОВА пообещал сообщить дополнительно.