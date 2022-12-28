Декабрь, 28 в 6:22

На территории Донецкой области произошло вынужденное аварийное отключение газовых котельных.

Об этом в ночь на 28 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам главы ОВА, все газовые котельные приостановили свою работу из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

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В Донецкой области уже сформировали ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ.

– Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждений и их масштаба, – отметил Павел Кириленко.

О ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области руководитель ОВА пообещал сообщить дополнительно.