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Факты / Україна

Поддерживайте друг друга: Зеленский заявил, что впереди украинцев ждет непростой год

Валентина Чорна, редактор ленты
Поддерживайте друг друга: Зеленский заявил, что впереди украинцев ждет непростой год
Фото: Офис президента

Впереди украинцев ждет непростой год, но вместе мы дойдем до победы в войне против России.

Об этом в вечернем обращении 28 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал граждан не терять человечности и поддерживать друг друга, что бы ни происходило.

— Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных – по разным причинам, – наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, — все это тоже наша общая защита. Мы не потеряли нашу человечность, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе, — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на итогах 308-го дня полномасштабной войны с РФ.

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Сегодня президент провел совещание с международниками по поводу событий и планов на январь, а также встретился с министром обороны Франции, который прибыл в Украину.

– Обсудили сотрудничество за год, восстановление нашей страны и еще один шаг в усилении нашей противовоздушной обороны. Спасибо, Франция! Встретился с чиновниками и председателями парламентских комитетов. Обсудили, какие решения готовятся, – рассказал Зеленский.

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