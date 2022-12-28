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Факты / Україна

Плюс 550 мертвых оккупантов: РФ продолжает нести большие потери в войне против Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
російські військові РФ

Потери России в войне в Украине приближаются к 104 тыс. убитыми. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили около 550 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 28 декабря.

В перечне уничтоженной боевой техники, в частности 13 боевых бронированных машин, одна артсистема и восемь единиц автомобильной техники. Эти данные уточняются.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 28 декабря:

  • личный состав — около/около 103 770 (+550) человек ликвидированы;
  • танки — 3 017 (+1);
  • боевые бронированные машины — 6 037 (+13);
  • артиллерийские системы — 1 999 (+1);
  • РСЗО — 418;
  • средства ПВО — 212;
  • самолеты — 283;
  • вертолеты — 267;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 707;
  • крылатые ракеты — 653;
  • корабли/катера — 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4 660 (+8);
  • специальная техника — 179.

Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Главное управление разведки МОУ

Источник: Генштаб ВСУ
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