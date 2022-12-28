Плюс 550 мертвых оккупантов: РФ продолжает нести большие потери в войне против Украины
Потери России в войне в Украине приближаются к 104 тыс. убитыми. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили около 550 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 28 декабря.
В перечне уничтоженной боевой техники, в частности 13 боевых бронированных машин, одна артсистема и восемь единиц автомобильной техники. Эти данные уточняются.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 28 декабря:
- личный состав — около/около 103 770 (+550) человек ликвидированы;
- танки — 3 017 (+1);
- боевые бронированные машины — 6 037 (+13);
- артиллерийские системы — 1 999 (+1);
- РСЗО — 418;
- средства ПВО — 212;
- самолеты — 283;
- вертолеты — 267;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 707;
- крылатые ракеты — 653;
- корабли/катера — 16;
- автомобильная техника и автоцистерны — 4 660 (+8);
- специальная техника — 179.
Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Главное управление разведки МОУ