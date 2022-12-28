Декабрь, 28 в 17:14

Жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 11 годам лишения свободы за за содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По данным следствия, он помогал незаконному вооруженному формированию “ДНР” с подробной информацией о расположении оборонительных сооружений на территории города. В феврале 2022 года участница так называемой ДНР попросила его об этом.

Прокурор доказал в суде, что он неоднократно собирал данные о расположении бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений на территории города.

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— При этом осужденный осознавал, что эта информация может быть использована врагом в ущерб территориальной целостности и обороноспособности государства, — отмечает прокуратура.

В марте 2022-го мужчину задержали правоохранители. Досудебное расследование проводили управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Фото: Донецкая обласная прокуратура