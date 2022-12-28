РФ начала прятать свои бомбардировщики, но мы их достанем и на Дальнем Востоке – Данилов

Декабрь, 28 в 9:32

После взрывов на аэродроме в Энгельсе Россия начала прятать бомбардировщики. Однако мы сможем их достать даже на Дальнем Востоке.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что у россиян осталось не так уж много самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки с воздуха.

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— Но случается, что кто-то делает, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали. Но при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы враг имел хлопоты, — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также посоветовал украинцам прислушаться к сигналам воздушной тревоги и реагировать на опасность, поскольку нет гарантий того, что враг отказался от атак в канун Нового года.

Источник: телемарафон