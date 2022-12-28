Российские солдаты передвигаются по Бердянску в гражданской одежде из-за страха — ЦНС

Декабрь, 28 в 6:40

Оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, по возможности разрешили передвигаться в гражданской форме, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

– Причиной являются недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе. Пока они официально считаются пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава, — говорится в сообщении ЦНС.

Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении ВСУ. Следовательно, враг пытается не привлекать лишний раз внимание к себе.

Источник: ЦНС