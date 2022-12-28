Декабрь, 28 в 10:24

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что путь Украины в ЕС будет еще длинным и иногда тяжелым.

Об этом она заявила в интервью румынскому порталу Digi 24.

По ее словам, предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе в июне является историческим моментом.

Сейчас смотрят

– Украинцы также ежедневно борются за право свободно выбирать свое будущее. И они видят это будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще длинным и, конечно, иногда трудным. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь ко вступлению, — сказала министр.

Бербок подчеркнула, что Евросоюзу необходимо также проделать “свою домашнюю работу”.

– Мы должны думать о том, как мы можем оставаться способными действовать и принимать решения в расширенном Союзе. Именно поэтому мы поддерживаем реформы. К примеру, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде вопросов, — добавила она.

23 июня 2022 года Украине предоставили статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Еврокомиссия определила семь блоков рекомендаций, которые Киев должен выполнить перед переговорами о членстве. Они касаются борьбы с коррупцией, судебной реформы, принятия закона о СМИ, реформы законодательства о национальных меньшинствах и т. д.

В декабре спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что ВР выполнила все рекомендации Еврокомиссии, входившие в зону ответственности парламента.

Весной 2023 года Еврокомиссия предварительно оценит прогресс Украины в выполнении списка.

Источник: Digi 24