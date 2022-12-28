В Луганской области начали принудительно предоставлять детям гражданство РФ

Декабрь, 28 в 9:05

В Луганской области приступили к принудительному процессу получения детьми гражданства РФ.

– В Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, — говорится в сообщении Луганской военной администрации.

Согласно сообщению, в настоящее время уже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ.

– Для этого одному из родителей обязательно нужно иметь паспорт РФ. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не дают, — информирует Луганская военная администрация.

Источник: Луганская ОВА