В городе слышны звуки Shahed-136: оккупанты атаковали Харьков второй раз за день
Вечером 28 декабря российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
– Во второй раз за день Харьков под ударом, вероятно, “шахедом”. Под прицелом один из объектов инфраструктуры, – написал он.
Сейчас смотрят
В сети местные жители сообщают о звуках иранских беспилотников типа Shahed.
Отметим, что на Днепропетровщине ПВО уничтожила пять вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 308-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Читайте
В Киевской области установят акустические датчики, которые будут обнаруживать вражеские ракеты и дроны
Фото: ГУР