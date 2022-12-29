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Факты / Україна

В городе слышны звуки Shahed-136: оккупанты атаковали Харьков второй раз за день

Валентина Чорна, редактор ленты
В городе слышны звуки Shahed-136: оккупанты атаковали Харьков второй раз за день

Вечером 28 декабря российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

– Во второй раз за день Харьков под ударом, вероятно, “шахедом”. Под прицелом один из объектов инфраструктуры, – написал он.

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В сети местные жители сообщают о звуках иранских беспилотников типа Shahed.

Отметим, что на Днепропетровщине ПВО уничтожила пять вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: ГУР

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