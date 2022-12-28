Декабрь, 28 в 18:21

Российские оккупанты массово покидают места несения службы на временно занятых территориях Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 28 декабря.

– На временно занятых территориях Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили поражение позиций врага в Запорожской области.

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— Подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидированных уточняется, — говорится в сообщении.

За сутки украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага.