Декабрь, 28 в 18:55

В школах оккупированного Мариуполя проводят для детей пропагандистские уроки, на которых рассказывают, что нельзя поддерживать Украину и что нужно сообщать, если кто-то восхваляет Украинское государство.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Тем временем дети, как рассказал Андрющенко, рисуют на доске, что имеют право на еду, слова и жизнь.

Сейчас смотрят

– Обратите внимание на: “право на слова”, “право на жизнь” и отдельно – право на еду. Еще раз прочтите – дети пишут о “праве на еду” в оккупированном Мариуполе. Самостоятельно. По-видимому, сложно придумать лучшую иллюстрацию оценки реальности, – отметил он.

В оккупированном Мариуполе детям перед Новым годом проводят пропагандистские уроки / 2 фотографии

В одну из школ, как рассказал советник, вместо Снегурочки привлекли представительницу оккупационного силового ведомства, которая рассказывала детям, что нельзя быть диверсантами и необходимо “сообщать”, если кто-то “готовит заговор” – восхваляет Украину.

– В завершение во всех школах вместе прошли “Разговоры о главном” относительно Нового года. О традициях, семейных ценностях и ключевой роли Московии в праздновании этого праздника… Звучало, будто ЛГБТ-сообщество пытается украсть Новый год у традиционных семей, однако лично Путин спас его, начав войну против Украины, – пишет Андрющенко.

Он добавил, что такие вещи рассказывают совершенно серьезно, без стыда, детям, большинству из которых нет еще и 12 лет.