В ОВА объяснили причину взрывов в Киеве во время тревоги
Сейчас в Киеве и области, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога. Однако звуки взрывов на северной окраине столицы — это работы по разминированию территорий.
– Сегодня в Вышгороде проводят обучение саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов, — сообщает Киевская ОВА.
Жителей столицы призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, что воздушная тревога связана с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет Кинджал – МиГ31К в Беларуси.
Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.