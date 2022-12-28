В ОВА объяснили причину взрывов в Киеве во время тревоги

Декабрь, 28 в 13:00

Сейчас в Киеве и области, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога. Однако звуки взрывов на северной окраине столицы — это работы по разминированию территорий.

– Сегодня в Вышгороде проводят обучение саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов, — сообщает Киевская ОВА.

Жителей столицы призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, что воздушная тревога связана с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет Кинджал – МиГ31К в Беларуси.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.