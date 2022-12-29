Два вида Shahed, крылатые и зенитные ракеты: чем Россия атаковала Украину 29 декабря

Декабрь, 29 в 14:05

Командование Воздушных сил опубликовало названия ракет и беспилотников, которыми Россия атаковала Украину во время массированного обстрела 29 декабря.

Так, на странице ведомства в Facebook отмечается, что ночью на восточном направлении защитники уничтожили 11 баражирующих боеприпасов двух видов Shahed – 131 и 136.

Позже, около 7 утра, агрессоры атаковали Украину крылатыми ракетами.

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