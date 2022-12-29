Декабрь, 29 в 12:44

Сегодняшний обстрел Украины в очередной раз подтверждает, что Россия является страной-террористом и агрессором.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Неделя за неделей Россия продолжает давать будущему трибуналу доказательства того, что она является страной-террористом и агрессором, — написала она.

Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки БПЛА по гражданским объектам – это единственное, что РФ может противопоставить мощному и действенному оружию Сил обороны и всем украинцам, объединенным в настоящее время целью отстоять свою волю и свободу.

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— А еще у нас есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость. Именно они придают всем нам сил, чтобы преодолевать зло и при этом сохранять свет и эмпатию в сердце, – добавила замглавы Минобороны.

Утром 29 декабря Россия снова нанесла удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские защитники уничтожили более 50 из 69 вражеских ракет.

В среду, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к народным депутатам, заявил, что Россия обязательно будет привлечена к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Для этого разрабатывается специальный механизм.

Источник: Анна Маляр