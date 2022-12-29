Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Последствия удара по Львовщине: 470 тысяч абонентов без света, есть проблемы с водой

Анастасия Гевко, редактор ленты
Последствия удара по Львовщине: 470 тысяч абонентов без света, есть проблемы с водой

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что из-за очередной ракетной атаки россиян по Украине 470 тысяч абонентов на Львовщине оказались без света, есть проблемы с водой.

Он отметил, что силы ПВО смогли уничтожить 70% летевших над областью ракет, но один объект энергетической инфраструктуры все же пострадал. В области применены аварийные отключения электроэнергии.

– По Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили. Есть два попадания в электроподстанцию, – уточнил он у себя на канале Telegram.

По его информации, самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и близлежащих населенных пунктах.

Сейчас смотрят

Позже стало известно, что без электроэнергии уже 282 населенных пункта, 76 из которых – частично.

– Труднее всего подать напряжение Львову и близлежащим населенным пунктам: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом, – подчеркнул глава ОГА.

Он добавил, что до конца должны возобновить электроснабжение в областном центре.

Козицкий сообщает, что информации о пострадавших людях в области пока нет.

Читайте
Масштабная тревога, работа ПВО в Киеве и ряде областей: что происходит на 309-е сутки войны (онлайн)

Фото: Максим Козицький

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка