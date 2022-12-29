Декабрь, 29 в 13:27

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что из-за очередной ракетной атаки россиян по Украине 470 тысяч абонентов на Львовщине оказались без света, есть проблемы с водой.

Он отметил, что силы ПВО смогли уничтожить 70% летевших над областью ракет, но один объект энергетической инфраструктуры все же пострадал. В области применены аварийные отключения электроэнергии.

– По Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили. Есть два попадания в электроподстанцию, – уточнил он у себя на канале Telegram.

По его информации, самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и близлежащих населенных пунктах.

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Позже стало известно, что без электроэнергии уже 282 населенных пункта, 76 из которых – частично.

– Труднее всего подать напряжение Львову и близлежащим населенным пунктам: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом, – подчеркнул глава ОГА.

Он добавил, что до конца должны возобновить электроснабжение в областном центре.

Козицкий сообщает, что информации о пострадавших людях в области пока нет.

Фото: Максим Козицький