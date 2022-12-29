Предновогодний террор России: в ОП показали последствия обстрела Киева
В Офисе президента Украины показали фотографии с места падения обломков вражеских ракет в Дарницком районе Киева.
На фото видно, как спасатели разбирают завалы на территории частного сектора.
Там из-за вражеской атаки получили ранения три человека, среди них – 14-летняя девочка.
Сейчас смотрят
– Вот так выглядит предновогодний террор России, – прокомментировал фотографии Кирилл Тимошенко.
Предновогодний террор России: в ОП показали последствия обстрела Киева / 3 фотографии