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Факты / Україна

Предновогодний террор России: в ОП показали последствия обстрела Киева

Татьяна Забожко, редактор ленты
Предновогодний террор России: в ОП показали последствия обстрела Киева

В Офисе президента Украины показали фотографии с места падения обломков вражеских ракет в Дарницком районе Киева.

На фото видно, как спасатели разбирают завалы на территории частного сектора.

Там из-за вражеской атаки получили ранения три человека, среди них – 14-летняя девочка.

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– Вот так выглядит предновогодний террор России, – прокомментировал фотографии Кирилл Тимошенко.

Предновогодний террор России: в ОП показали последствия обстрела Киева / 3 фотографии

 

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