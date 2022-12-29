РФ удерживает в Черном море три носителя Калибров, но ракет на них нет — ВМС

Декабрь, 29 в 16:10

В Черном море сейчас на боевом дежурстве шесть кораблей ЧФ России, в том числе три носителя крылатых ракет Калибр, однако ракеты на них отсутствуют.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Азовском море находятся два вражеских корабля, а в Средиземном море – девять, из которых пять носителей Калибров общим залпом 72 ракеты.

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В то же время Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

29 декабря Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, в том числе и ракетами Калибр из акватории Черного моря.

Кроме того, из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря россияне выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555 с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

С дальних бомбардировщиков Ту-22М3 было до шести пусков ракет Х-22 и Х-32 и два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.