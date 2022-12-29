РФ за минувшие сутки потеряла 790 солдат и более 20 единиц техники — Генштаб
За минувшие сутки российская армия на фронте потеряла около 800 солдат.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.
Наибольшие потери российский враг понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
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Потери РФ в войне на 29.12.2022:
- личного состава – около 104 560 (+790) человек,
- танков ‒ 3018 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2004 (+5) ед,
- РСЗО – 423 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 212 ед,
- самолетов – 283 ед,
- вертолетов – 268 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10) ед,
- крылатых ракет 653 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4675 (+15) ед,
- специальной техники – 179 ед.