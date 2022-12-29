Декабрь, 29 в 8:28

РФ за минувшие сутки потеряла 790 солдат и более 20 единиц техники — Генштаб

За минувшие сутки российская армия на фронте потеряла около 800 солдат. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ. Наибольшие потери российский враг понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Сейчас смотрят Потери РФ в войне на 29.12.2022: личного состава – около 104 560 (+790) человек,

танков ‒ 3018 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2004 (+5) ед,

РСЗО – 423 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 212 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 268 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10) ед,

крылатых ракет 653 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4675 (+15) ед,

специальной техники – 179 ед.

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