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Факты / Україна

РФ за минувшие сутки потеряла 790 солдат и более 20 единиц техники — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ за минувшие сутки потеряла 790 солдат и более 20 единиц техники — Генштаб

За минувшие сутки российская армия на фронте потеряла около 800 солдат.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Наибольшие потери российский враг понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Потери РФ в войне на 29.12.2022:

  • личного состава – около 104 560 (+790) человек,
  • танков ‒ 3018 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2004 (+5) ед,
  • РСЗО – 423 (+5) ед,
  • средств ПВО ‒ 212 ед,
  • самолетов – 283 ед,
  • вертолетов – 268 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10) ед,
  • крылатых ракет 653 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4675 (+15) ед,
  • специальной техники – 179 ед.

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