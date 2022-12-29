Декабрь, 29 в 10:57

Сегодня, 29 декабря, во время массированной атаки Россия могла запустить по Украине 90-100 ракет.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, для нанесения удара по Украине оккупанты подняли тактическую авиацию — 13 самолетов, и привлекли два корабля.

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Общий залп может составить около 100 ракет – россияне готовы столько потратить.

– Россияне задействовали около 13 самолетов, два корабля, есть тактическая авиация. Имеются самолеты, которые могут запускать ракеты Х-22. Активность высока. Если привлечены 13 самолетов и два корабля, то может быть около 100 ракет… Я думаю, что, возможно, около 90 ракет, – сообщил Юрий Игнат.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что оккупанты выпустили по Украине более 120 ракет.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что над областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили 21 ракету.

Над Киевом сегодня зафиксировали 16 ракет – все уничтожены, сообщил начальник КМВА, Сергей Попко.

Источник: ТСН

Фото: ОК Север