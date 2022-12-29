Разрушенные здания, газопровод и ЛЭП: РФ обстреляла ракетами два села под Запорожьем
Около часа ночи 29 декабря в Запорожье прогремели взрывы.
Почти одновременно с этим в городе и области сработали сирены.
Через час секретарь городского совета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова цинично атаковали пригород Запорожья, обстреляв два села возле областного центра.
Обновлено в 06:55.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, ракетами там разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.
– К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Враг не успокоится, пока не умрет! – отметил Александр Старух.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Анатолий Куртев, Александр Старух
Фото: Александр Старух