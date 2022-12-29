Декабрь, 29 в 6:55

Около часа ночи 29 декабря в Запорожье прогремели взрывы.

Почти одновременно с этим в городе и области сработали сирены.

Через час секретарь городского совета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова цинично атаковали пригород Запорожья, обстреляв два села возле областного центра.

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Обновлено в 06:55.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, ракетами там разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.

– К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Враг не успокоится, пока не умрет! – отметил Александр Старух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анатолий Куртев, Александр Старух

Фото: Александр Старух