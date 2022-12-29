Украина с избытком запасла зимнюю форму для военных и уже готовит резервы летней – Маляр
Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, какая ситуация сложилась с запасами зимней и летней формы для украинских военных.
Об этом она написала у себя в Telegram.
Она уточнила, что в следующий год ВСУ входят с резервом около 200 тыс. бронежилетов и более 120 тыс. шлемов.
– По основным позициям вещевого обеспечения Министерство обороны не просто закрыло все потребности, которые нам формулировал Генштаб. Но и создало значительные резервы. В частности, по зимней форме это сотни тысяч комплектов одежды и пар обуви. И снабжение продолжается, – рассказала Маляр.
Замминистра добавила, что осенью уже начали формировать резервы летней формы.
– Сейчас как раз будет происходить смена приоритетов: после создания запаса прочности по зимней форме будут расти поставки летней, – подчеркнула она.
При этом пропорция по общему объему уже переданных в армию зимних курток выглядит так:
- 88,9% – приобретены по контрактам Минобороны;
- 7,9% – материально-техническая помощь от партнеров;
- 3,1% – благотворительная помощь.
Маляр сообщила, что поставки стабильны и основная задача – это обеспечение логистики внутри Вооруженных Сил, чтобы наши воины вовремя получали все то, что накоплено на складах.