В Киевской области зафиксировали два попадания российских ракет: что пострадало
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в Киевской области удалось сбить 8 вражеских ракет, также зафиксировано два попадания.
Об этом он написал у себя в Telegram.
Небитов добавил, что благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных.
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Однако из-за воздушной атаки врага поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан. Восстановительные работы продолжаются.
Напомним, ночью и утром 29 декабря российские агрессоры произвели массированный ракетный обстрел Украины. Больше всего пострадали Киевская, Одесская области и Запад Украины.
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Фото: Андрей Небитов