Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Киевской области зафиксировали два попадания российских ракет: что пострадало

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Киевской области зафиксировали два попадания российских ракет: что пострадало

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в Киевской области удалось сбить 8 вражеских ракет, также зафиксировано два попадания.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Небитов добавил, что благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных.

Сейчас смотрят

Однако из-за воздушной атаки врага поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, ночью и утром 29 декабря российские агрессоры произвели массированный ракетный обстрел Украины. Больше всего пострадали Киевская, Одесская области и Запад Украины.

Читайте
Сбито 54 из 69 ракет по Украине и 16 из 16 в Киеве: что известно о новом масштабном обстреле Украины

Фото: Андрей Небитов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка