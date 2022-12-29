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Факты / Україна

В результате десятого массированного обстрела РФ трое погибших, 5 взрослых и ребенок ранены — Монастырский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обстріл Івано-Франківської області 29 грудня 2022

В результате сегодняшнего обстрела РФ территории Украины погибли три человека, еще шесть получили ранения, в том числе и ребенок.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Мы с вами знаем, что каждые 10-15 суток россияне собирают разные типы ракет и пытаются погасить свет в наших домах, душах. Погасить веру в то, что мы можем бороться. Но это нереально и невозможно. И сегодняшние обстрелы, и работа наших воздушных сил это только доказывают, – отметил он.

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Кроме того, Монастырский выразил веру в то, что России не удастся испортить новогодние дни.

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