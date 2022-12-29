Если для защиты нашей страны нужно будет зайти в РФ, мы там будем – Данилов

Декабрь, 29 в 21:03

Украинская армия может зайти на территорию РФ, если это будет необходимо для защиты нашего государства.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, он ответил:

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– Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем.

Данилов добавил, что Украина в то же время “не будет ни у кого спрашивать” разрешения.