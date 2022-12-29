Если для защиты нашей страны нужно будет зайти в РФ, мы там будем – Данилов
Фото: Офис президента
Украинская армия может зайти на территорию РФ, если это будет необходимо для защиты нашего государства.
Об этом в интервью Kyiv Post заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, он ответил:
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– Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем.
Данилов добавил, что Украина в то же время “не будет ни у кого спрашивать” разрешения.
— И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь, — сказал секретарь СНБО.