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Факты / Україна

Если для защиты нашей страны нужно будет зайти в РФ, мы там будем – Данилов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: Офис президента

Украинская армия может зайти на территорию РФ, если это будет необходимо для защиты нашего государства.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, он ответил:

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– Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем.

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Данилов добавил, что Украина в то же время “не будет ни у кого спрашивать” разрешения.

— И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь, — сказал секретарь СНБО.

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