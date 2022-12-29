Декабрь, 29 в 16:27

Соединенные Штаты Америки верят в победу Украины в полномасштабной войне и предоставят все необходимое для этого вооружение.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он сообщил, что Киев сейчас отрабатывает с американской стороной результаты недавнего успешного визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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– То, что мы уже получили, беспрецедентно. То, что мы еще получим после этого визита, в следующем году, можно сказать, что мы получим все необходимое для того, чтобы победить. Эта фраза звучала несколько раз во время разговоров и в Белом доме, и в Конгрессе. Это самое важное, — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что развязанная РФ война продолжается, и фактор военной помощи Украине сейчас является одним из главных. Именно поэтому Киев заявляет, что полученного вооружения пока недостаточно.

– Нас слышат, не все сразу происходит. Но давайте будем честными: мы начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot. Это процесс, – объяснил Ермак.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить от США дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, руководитель ОПУ выразил мнение, что предоставление одной батареи этих систем – “только начало”.

– Я думаю, что на этом американцы не остановятся. Я думаю, это только начало, – заявил он.

По словам Ермака, в США сейчас на 100% верят в победу Украины в войне.

– Главное: сегодня есть 100-процентная вера Америки в нашу победу. Даже не надежда, а именно вера, – отметил он.

Ермак уточнил, что украинская сторона проговаривала с союзниками видение победы, а также каким может быть мир и каких компромиссов быть не может. Он заверил, что у Киева и Вашингтона есть “полное понимание” в этих вопросах.

Он подчеркнул, что украинская власть не пойдет ни на какие компромиссы относительно независимости, территориальной целостности, суверенитета Украины. Новых минских форматов или нормандских договоренностей не будет.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США 21 декабря. Это был первый зарубежный визит украинского лидера с начала полномасштабной войны.

Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступил перед членами американского Конгресса.

Во время этого визита Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для украинской армии на $1,8 млрд. В него впервые вошла батарея зенитного ракетного комплекса Patriot.

Источник: YouTube-канал Натальи Мосейчук