За неделю ВСУ продвинулись в направлении Кременной на 2,5 км – Генштаб

Декабрь, 29 в 13:41

Украинские военные за неделю продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

– Наши воины продолжают наступательные действия в районе города Кременная. В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта, – сказал он.

Он отметил, что среди офицерского состава второго армейского корпуса России, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска.

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Кроме того, по данным Генштаба, россияне говорят, что в случае прорыва оборонных рубежей на уровне Сватово-Кременная и перенесения боевых действий в Луганск значительная часть подразделений оккупантов планирует сдаваться в плен. Особенно это касается мобилизованных.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что у Кременной идут тяжелые бои, россияне стягивают туда огромное количество резервов и техники.

В NYT отмечают, что деоккупация Кременной может стать воротами для освобождения других промышленных центров на востоке страны.

Источник: брифинг