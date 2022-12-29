Декабрь, 29 в 14:31

29 декабря во время массированного обстрела Украины российские ракеты долетели и до Ивано-Франковской области.

Одна из ракет попала в энергетический объект Прикарпатья, спровоцировав пожар.

Другая попала в жилой дом, где в то время находилась женщина с ребенком.

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Еще несколько ракет упали на территории области.

Об их обезвреживании в областной военной администрации обещают сообщить дополнительно.

К ликвидации пожара на энергетическом объекте, что охватил 50 кв. м площади, привлекли 32 спасателя и восемь единиц техники.

Укротить огонь удалось после полудня.

В Тлумацкой территориальной общине, где российская ракета попала в частное жилое здание, уже эвакуировали людей из 15 дворов (в радиусе 150 метров).

Женщина и ребенок чудом уцелели: на Прикарпатье ракеты попали в дом и энергообъект / 2 фотографии

– Ничего святого у рашистов нет. Враг нанес удар по жилому дому, в котором проживают женщина с ребенком. В момент попадания они находились в соседней комнате. К счастью, ракета не взорвалась, и они остались в живых, – подчеркнула глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Сейчас на местах попадания работают все службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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