Декабрь, 29 в 7:38

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал потери российских оккупантов в Запорожской области за 27 декабря.

В этот день украинские защитники атаковали вражеские позиции в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск.

Согласно уточненным данным, 27 декабря российские военные в Запорожской области потеряли:

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три единицы военной техники разного типа,

командный пункт,

узел связи.

Около 230 военнослужащих получили ранения.

– Информация о погибших уточняется, – отмечают в Генштабе ВСУ.

28 декабря украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

пять пунктов управления,

три района сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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