ВСУ уничтожили командный пункт и узел связи оккупантов в Запорожской области
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал потери российских оккупантов в Запорожской области за 27 декабря.
В этот день украинские защитники атаковали вражеские позиции в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск.
Согласно уточненным данным, 27 декабря российские военные в Запорожской области потеряли:
- три единицы военной техники разного типа,
- командный пункт,
- узел связи.
Около 230 военнослужащих получили ранения.
– Информация о погибших уточняется, – отмечают в Генштабе ВСУ.
28 декабря украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- пять пунктов управления,
- три района сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.
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