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Факты / Україна

ВСУ уничтожили командный пункт и узел связи оккупантов в Запорожской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал потери российских оккупантов в Запорожской области за 27 декабря.

В этот день украинские защитники атаковали вражеские позиции в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск.

Согласно уточненным данным, 27 декабря российские военные в Запорожской области потеряли:

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  • три единицы военной техники разного типа,
  • командный пункт,
  • узел связи.

Около 230 военнослужащих получили ранения.

– Информация о погибших уточняется, – отмечают в Генштабе ВСУ.

28 декабря украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • пять пунктов управления,
  • три района сосредоточения живой силы,
  • склад боеприпасов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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