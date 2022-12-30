Декабрь, 30 в 17:31

Окрестности Бахмута и сам город, несмотря на тяжелые бои, остаются под твердым контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем блоге написал австрийский военный эксперт Том Купер.

По его словам, даже если бывают дни, когда ЗСУ теряет более 100 раненых в бою, то россияне теряют убитыми в 5-6 раз больше. Кроме того, медицинская эвакуация на украинской стороне работает все лучше.

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— В этих условиях я просто не вижу возможности ни Путину, ни генералу Сергею Суровикину что-либо изменить, — отмечает Том Купер.

Последнее видео из Авдеевки, на котором подразделение спецназа Нацгвардии Украины Омега уничтожило российских оккупантов гоночными дронами, хорошо резюмирует это.

По сообщениям в украинских соцсетях, ВС РФ пытаются развернуть основные боевые танки в районе Бахмута. По-видимому, из района Яковлевки в направлении Веселого, строго на север, и Роздоловки, северо-западнее. Но пока без особого успеха.

По мнению Тома Купера, довольно странная тактика у россиян с учетом того, что Яковлевку взяли ценой огромных потерь.

К югу от Опытного Донецкой области вагнеровские наемники последние два дня штурмовали Клещиевку.

— Но такой высокой ценой, что у меня уже не хватает слов, чтобы описать ту бойню, — заявил аналитик.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как ВСУ защищают Бахмут от российских оккупантов.