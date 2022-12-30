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Факты / Україна

Дефицит в энергосистеме находится на том же уровне, что и до вчерашних обстрелов — Укрэнерго

Бедрак Виктория, редактор ленты
негода проблеми з електрикою
Фото: Depositphotos

По состоянию на пятницу, 30 декабря, в энергосистеме Украины дефицит мощности находится на том же уровне, что и до десятого массированного обстрела РФ.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Указано, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией.

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— В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений, — говорится в сообщении.

В компании добавляют, что лимиты потребления доведены до всех областей. Их превышение будет приводить к необходимости применения аварийных отключений.

В пятницу, 29 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Российские ракеты поразили 10 областей. Целями террористов стали частные жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Источник: Укренерго

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