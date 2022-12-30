Дефицит в энергосистеме находится на том же уровне, что и до вчерашних обстрелов — Укрэнерго
По состоянию на пятницу, 30 декабря, в энергосистеме Украины дефицит мощности находится на том же уровне, что и до десятого массированного обстрела РФ.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Указано, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией.
— В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений, — говорится в сообщении.
В компании добавляют, что лимиты потребления доведены до всех областей. Их превышение будет приводить к необходимости применения аварийных отключений.
В пятницу, 29 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Российские ракеты поразили 10 областей. Целями террористов стали частные жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Источник: Укренерго