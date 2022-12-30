ГПСУ: 15 мужчин погибли, пытаясь незаконно уехать из страны

Декабрь, 30 в 19:24

Госпогранслужба подсчитала, что с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, из них 15 – погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

– С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, более чем 950 лицам объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

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Также пограничники зафиксировали 410 безуспешных попыток подкупа на сумму более 4,9 млн грн.