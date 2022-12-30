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Факты / Україна

ГПСУ: 15 мужчин погибли, пытаясь незаконно уехать из страны

Анастасия Гевко, редактор ленты
ГПСУ: 15 мужчин погибли, пытаясь незаконно уехать из страны
Фото: Depositphotos

Госпогранслужба подсчитала, что с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, из них 15 – погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

– С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, более чем 950 лицам объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

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– С начала военного положения зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела трех мужчин, погибших в горах, – рассказали в Госпогранслужбе.

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