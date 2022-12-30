Имел доступ к разговорам и спутниковым снимкам: задержан российский шпион в немецкой разведке
Высокопоставленный сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу России, имел доступ к сверхсекретной информации о войне против Украины, а также знал, как США и союзники собирали эту информацию. Его задержали.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Сейчас правоохранители выясняют, передавал ли разведчик эти данные РФ.
Американский чиновник сказал WSJ, что это дело вызывает “серьезную обеспокоенность”. Сейчас американские и британские официальные лица пытаются определить масштабы потенциального ущерба.
Отмечается, что подозреваемый Карстен Л имел доступ к огромному количеству сверхсекретной информации о войне в Украине, в том числе фрагментам перехваченных разговоров и спутниковые снимкам.
— По словам автора нескольких книг о BND Эриха Шмидта-Эенбума, этот случай может быть худшим примером внедрения России в разведывательные службы Германии с 1961 года, когда высокопоставленный сотрудник BND, шпионивший в пользу Советского Союза, разоблачил сеть из 100 шпионов ЦРУ, — пишет WSJ.