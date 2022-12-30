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Факты / Україна

Имел доступ к разговорам и спутниковым снимкам: задержан российский шпион в немецкой разведке

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Имел доступ к разговорам и спутниковым снимкам: задержан российский шпион в немецкой разведке
Фото: Depositphotos

Высокопоставленный сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу России, имел доступ к сверхсекретной информации о войне против Украины, а также знал, как США и союзники собирали эту информацию. Его задержали.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Сейчас правоохранители выясняют, передавал ли разведчик эти данные РФ.

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Американский чиновник сказал WSJ, что это дело вызывает “серьезную обеспокоенность”. Сейчас американские и британские официальные лица пытаются определить масштабы потенциального ущерба.

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Отмечается, что подозреваемый Карстен Л имел доступ к огромному количеству сверхсекретной информации о войне в Украине, в том числе фрагментам перехваченных разговоров и спутниковые снимкам.

— По словам автора нескольких книг о BND Эриха Шмидта-Эенбума, этот случай может быть худшим примером внедрения России в разведывательные службы Германии с 1961 года, когда высокопоставленный сотрудник BND, шпионивший в пользу Советского Союза, разоблачил сеть из 100 шпионов ЦРУ, — пишет WSJ.

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