Имел доступ к разговорам и спутниковым снимкам: задержан российский шпион в немецкой разведке

Декабрь, 30 в 0:06

Высокопоставленный сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу России, имел доступ к сверхсекретной информации о войне против Украины, а также знал, как США и союзники собирали эту информацию. Его задержали.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Сейчас правоохранители выясняют, передавал ли разведчик эти данные РФ.

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Американский чиновник сказал WSJ, что это дело вызывает “серьезную обеспокоенность”. Сейчас американские и британские официальные лица пытаются определить масштабы потенциального ущерба.

Отмечается, что подозреваемый Карстен Л имел доступ к огромному количеству сверхсекретной информации о войне в Украине, в том числе фрагментам перехваченных разговоров и спутниковые снимкам.