Пытался уничтожить опорные пункты в Запорожье: боевика “ДНР” приговорили к 15 годам за решеткой

Декабрь, 30 в 16:44

Боевика террористической организации “ДНР”, который пытался уничтожить опорные пункты ВСУ на Запорожье и воевал против Украины, приговорили к 15 годам за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения боевик добровольно присоединился к оккупационным группировкам 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

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Там он активно участвовал в боевых действиях против защитников Запорожской области. А в июле 2022 – получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы. Ему поручили совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников.

– Впрочем, во время рейда вражеская ДРГ была своевременно разоблачена и ликвидирована, а сам боевик – взят в плен. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – говорится в сообщении.

Следствие обнаружило, что злоумышленник – житель Донецкой области, поступивший в созданную россиянами 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду народной милиции “ДНР” после 24 февраля.

Там он получил “должность” стрелка, после чего его перевели в разведывательную группу российских захватчиков.

Боевик был признан виновным в государственной измене, которую он совершил в условиях военного положения (часть вторая, статьи 111 УК).