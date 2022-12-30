Декабрь, 30 в 11:36

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что сейчас ему незачем встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос журналиста, есть ли о чем эстонскому президенту говорить с Путиным, тот ответил отрицательно.

— У меня нет причин говорить с Владимиром Путиным. У меня – как у представителя маленькой соседней страны. Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны, — сказал Карис

Он ответил, что рано или поздно стороны все равно сядут за стол переговоров. То ли на уровне президентов России и Украины, а то ли в другом формате.

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Карис подчеркнул, что мир все равно придется формально закреплять.

— А сейчас я, правда, не вижу причин встречаться с Владимиром Путиным. Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он и так это знает, — сказал президент Эстонии.

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Источник: ERR