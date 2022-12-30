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Факты / Україна

Якобы на елку в Москве: РФ вывезла из Мелитополя 250 детей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Діти війни депортація
Фото: Getty Images

Россияне вывезли из Мелитополя Запорожской области якобы “на елку в Москву” более 250 детей.

Об этом FREEДОМ сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Россияне вывезли из Мелитополя более 250 детей якобы на елку в Москве. Они будут использовать их в качестве заложников для давления на родителей, — сообщил мэр.

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Кроме того, он отметил, что к новогодним праздникам они хотят ввести круглосуточный комендантский час.

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– Сегодня они (оккупанты, – Ред.) уже открыто говорят об этом на территории Васильевского и Пологовского районах. Но сегодня они не говорят об этом в Мелитополе. Но там уже введен комендантский час, ведь, выходя на улицу, вы можете попасть под фильтрацию, под проверку документов и под то, что вас заберут на допрос, – отметил Федоров.

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