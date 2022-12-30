Якобы на елку в Москве: РФ вывезла из Мелитополя 250 детей

Декабрь, 30 в 16:02

Россияне вывезли из Мелитополя Запорожской области якобы “на елку в Москву” более 250 детей.

Об этом FREEДОМ сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Россияне вывезли из Мелитополя более 250 детей якобы на елку в Москве. Они будут использовать их в качестве заложников для давления на родителей, — сообщил мэр.

Кроме того, он отметил, что к новогодним праздникам они хотят ввести круглосуточный комендантский час.

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