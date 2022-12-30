Декабрь, 30 в 15:55

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку, в котором рассказала о том, как живет во время отключений электричества, раскрыла свои приоритетные гуманитарные программы, рассказала об особенностях восстановления деоккупированных городов Украины и многом другом.

Чтобы посмотреть интервью Елены Зеленской, включайте по телевизору телемарафон Єдині новини сегодня, 30 декабря, в 19:15 или заходите на трансляцию от Фактов ICTV в YouTube.

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Напомним, ранее Елена Зеленская оказалась среди восьми украинок, попавших в рейтинг из 100 самых влиятельных женщин мира.

Отметим, что первая леди в этом году выступала перед Конгрессом США, британским парламентом, встречалась с королем Чарльзом ІІІ.