Декабрь, 30 в 16:23

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск государственных финансовых сервисов в 2023 году.

Об этом он сказал в выпуске OK Talk.

– Мы хотим в следующем году финансовые сервисы запустить, они связаны, в частности, с восстановлением и соцсферой, – сказал он.

Он отметил, что в планах создание и организация услуг, которые будут стимулировать развитие финансовой сферы по типу поддержки или открытия счетов с помощью портала Дія. В то же время министр уточнил, что речь не идет о создании отдельного банка.

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По данным главы Минцифры, в среднем 80 тыс. онлайн-счетов за день открывают в банках благодаря онлайн подписи и шерингу паспорта в Дії. Это технология, которая развила финтех и сделала новую итерацию его развития.

В министерстве также думают о возможности монетизации этих услуг.

Кроме того, в планах также создать Единый реестр соцвыплат, это поможет экономить миллиарды гривен, потому что данные будут постоянно и своевременно обновляться.

– Среди приоритетов развития портала Дія в 2023 году – завершить цифровизацию всех услуг, развитие инноваций человеческого капитала и military-tech, – добавил глава ведомства.

Федоров подчеркнул, что также очень важно продолжить работу по кибербезопасности и цифровой устойчивости.

Ранее Федоров сообщил, что Украина получит еще более 10 тысяч антенн Starlink.

Источник: Kyivstar