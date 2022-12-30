Связанные с восстановлением и соцсферой. Минцифры в следующем году планирует запустить финансовые сервисы — Федоров
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск государственных финансовых сервисов в 2023 году.
Об этом он сказал в выпуске OK Talk.
– Мы хотим в следующем году финансовые сервисы запустить, они связаны, в частности, с восстановлением и соцсферой, – сказал он.
Он отметил, что в планах создание и организация услуг, которые будут стимулировать развитие финансовой сферы по типу поддержки или открытия счетов с помощью портала Дія. В то же время министр уточнил, что речь не идет о создании отдельного банка.
По данным главы Минцифры, в среднем 80 тыс. онлайн-счетов за день открывают в банках благодаря онлайн подписи и шерингу паспорта в Дії. Это технология, которая развила финтех и сделала новую итерацию его развития.
В министерстве также думают о возможности монетизации этих услуг.
Кроме того, в планах также создать Единый реестр соцвыплат, это поможет экономить миллиарды гривен, потому что данные будут постоянно и своевременно обновляться.
– Среди приоритетов развития портала Дія в 2023 году – завершить цифровизацию всех услуг, развитие инноваций человеческого капитала и military-tech, – добавил глава ведомства.
Федоров подчеркнул, что также очень важно продолжить работу по кибербезопасности и цифровой устойчивости.
Ранее Федоров сообщил, что Украина получит еще более 10 тысяч антенн Starlink.
Источник: Kyivstar