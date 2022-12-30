Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Связанные с восстановлением и соцсферой. Минцифры в следующем году планирует запустить финансовые сервисы — Федоров

Бедрак Виктория, редактор ленты
Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск государственных финансовых сервисов в 2023 году.

Об этом он сказал в выпуске OK Talk.

– Мы хотим в следующем году финансовые сервисы запустить, они связаны, в частности, с восстановлением и соцсферой, – сказал он.

Он отметил, что в планах создание и организация услуг, которые будут стимулировать развитие финансовой сферы по типу поддержки или открытия счетов с помощью портала Дія. В то же время министр уточнил, что речь не идет о создании отдельного банка.

Сейчас смотрят

По данным главы Минцифры, в среднем 80 тыс. онлайн-счетов за день открывают в банках благодаря онлайн подписи и шерингу паспорта в Дії. Это технология, которая развила финтех и сделала новую итерацию его развития.

В министерстве также думают о возможности монетизации этих услуг.

Кроме того, в планах также создать Единый реестр соцвыплат, это поможет экономить миллиарды гривен, потому что данные будут постоянно и своевременно обновляться.

– Среди приоритетов развития портала Дія в 2023 году – завершить цифровизацию всех услуг, развитие инноваций человеческого капитала и military-tech, – добавил глава ведомства.

Федоров подчеркнул, что также очень важно продолжить работу по кибербезопасности и цифровой устойчивости.

Ранее Федоров сообщил, что Украина получит еще более 10 тысяч антенн Starlink.

Источник: Kyivstar

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка