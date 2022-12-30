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Факты / Україна

Шмыгаль озвучил расходы на оборону за время полномасштабной войны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Шмыгаль озвучил расходы на оборону за время полномасштабной войны
Фото: Правительственный портал

За время полномасштабной войны правительство выделило на сектор безопасности и обороны более 1,2 трлн грн.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– В следующем году, как и в этом году, развитие сильной армии будет главной задачей правительства. Мы существенно повысили выплаты всем военным. Более 250 млрд грн было выделено на закупку и модернизацию оружия и техники, которая эффективно уничтожает оккупантов, — сообщил он.

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Шмыгаль отметил, что заключен ряд долгосрочных контрактов для производства оружия для Украины, которые будут профинансированы правительствами США, Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других стран-партнеров нашего государства в течение следующих 2-3 лет.

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– Украинская армия, без преувеличений, теперь одна из сильнейших в Европе и мире. И наша армия принесет нам победу, – добавил он.

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