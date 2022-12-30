Декабрь, 30 в 19:54

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, которая прошла 30 декабря, обсуждалась ситуация на фронте в Украине. На некоторых участках украинские военные продвигаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения.

Он уточнил, что это было уже 45 за этот год заседания Ставки.

Сейчас смотрят

– Ключевое – Донецкая, Луганская области. Наш Донбасс, где продолжаются самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои! – подчеркнул президент.

Он уточнил, что другими темами заседания Ставки были: ситуация на юге, на границе, поставка оружия для ВСУ и дальнейшее усиление ПВО (противовоздушной обороны).

– В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще более результативной. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента, — заверил Зеленский.

По словам главы государства, на отдельном совещании сегодня обсуждалось состояние украинской энергетики. Зеленский отметил, что украинские власти имеют четкую стратегию обеспечения генерации и поставок электричества. Это будет одной из главных задач на 2023 год.

– Чтобы ее (стратегию, — Ред.) реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно, – сообщил президент.

Зеленский добавил, что провел сегодня переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом: обсудили помощь Украине на следующий год.

А с украинскими международниками Зеленский обсудил меры по усилению Украины уже в январе и феврале.

– Украина сохранит достигнутое лидерство во внешней политике и будет еще более активной, — заявил глава государства.

В конце обращения Зеленский сообщил, что 30 декабря впервые состоялась церемония награждения волонтеров новым отличием в виде золотого сердца.