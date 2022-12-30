В 2023 году украинская ПВО станет еще сильнее – Зеленский
На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, которая прошла 30 декабря, обсуждалась ситуация на фронте в Украине. На некоторых участках украинские военные продвигаются.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения.
Он уточнил, что это было уже 45 за этот год заседания Ставки.
– Ключевое – Донецкая, Луганская области. Наш Донбасс, где продолжаются самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои! – подчеркнул президент.
Он уточнил, что другими темами заседания Ставки были: ситуация на юге, на границе, поставка оружия для ВСУ и дальнейшее усиление ПВО (противовоздушной обороны).
– В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще более результативной. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента, — заверил Зеленский.
По словам главы государства, на отдельном совещании сегодня обсуждалось состояние украинской энергетики. Зеленский отметил, что украинские власти имеют четкую стратегию обеспечения генерации и поставок электричества. Это будет одной из главных задач на 2023 год.
– Чтобы ее (стратегию, — Ред.) реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно, – сообщил президент.
Зеленский добавил, что провел сегодня переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом: обсудили помощь Украине на следующий год.
А с украинскими международниками Зеленский обсудил меры по усилению Украины уже в январе и феврале.
– Украина сохранит достигнутое лидерство во внешней политике и будет еще более активной, — заявил глава государства.
В конце обращения Зеленский сообщил, что 30 декабря впервые состоялась церемония награждения волонтеров новым отличием в виде золотого сердца.