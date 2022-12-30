В “ЛНР” россияне планируют повысить тарифы на коммунальные услуги в два раза

Декабрь, 30 в 11:13

В так называемой ЛНР оккупанты намерены повысить тарифы на коммунальные услуги на 70%.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

– Тот, кто ожидал от псевдореспублики лучшей жизни, в Новый год войдет не с лучшими мыслями. Потому что в 2023-м тарифы на коммунальные услуги в так называемой ЛНР вырастут вдвое. Увеличение ожидается на 70%, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в Северодонецке оккупанты провели акцию и подарили некоторым жителям электродувы. Однако энергетическая инфраструктура города разрушена, в многоэтажках, куда успели провести электричество, при отсутствии трансформаторных подстанций выбивает даже от электрочайника. Так что электродувов может хватить на несколько минут.

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Кроме того, россияне продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения для лечения своих солдат. Так, в Беловодске продолжают лечение более 100 раненых членов ЧВК Вагнера.

Ранее к 10 годам за решеткой приговорили боевика “ЛНР”, который штурмовал Рубежное и Северодонецк и обстреливал из танков, минометов и ТОС Солнцепек жилые дома.

Источник: Луганская ОДА

Фото: Сергей Гайдай