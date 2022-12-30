Декабрь, 30 в 18:31

Военный эксперт Петр Чернык сообщил в эфире телемарафона Єдині новини, что Россия постепенно впадает в военно-технический кризис, и спрогнозировал, когда россияне достигнут точки истощения.

– У РФ начался снарядный голод. В начале войны у них были запасы снарядов различных калибров – от 15 до 20 млн. Это невероятные запасы. В то время, когда у Соединенных Штатов было всего 2,5 млн снарядов до 155 мм. Более половины этого всего россияне уже использовали или мы уничтожили их запасы, научившись работать над их глубоким тылом, – сказал он.

Чернык добавил, что летом россияне могли выставлять артиллерийские валы до 60 тыс. снарядов – и это невероятно много, – а в некоторых местах до 80 тыс.

Для сравнения эксперт рассказал, что наиболее активное использование снарядов американцами во Вьетнаме в 1965 году составляет всего 18 тыс. снарядов за 53 часа.

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– Теперь же обстрелы РФ упали до 20 тыс. в день, то есть в три раза. 125 тыс. снарядов могут быть изготовлены за месяц, не более. По состоянию на лето это была двухдневная норма, – сказал аналитик.

По его мнению, Северная Корея может немного поддержать Россию своими резервами, но это не продлится долго, потому что у нее нет возможности производить десятки тысяч снарядов в месяц. Ко всему этому добавляется снашиваемость стволов.

В то же время, по словам эксперта, не следует забывать, что на складах все еще много “мусора”, который агрессоры забирают с хранения, приводят в более или менее хороший вид и бросают в работу.

– Вывод – все начинает ухудшаться. В конце весны – начале лета, по моему собственному прогнозу, – они достигнут точки истощения, – сказал аналитик.

Он также назвал беспрецедентными потери россиян в живой силе: за десять месяцев – более 100 тыс. солдат.

– Во время того же Вьетнама американцы потеряли 58 тыс. за 10 лет. Даже Советский Союз потерял 15,5 тыс. во время войны в Афганистане, и на протяжении всех лет войны на Балканах потерял 35 тыс. человек. Индия потеряла 36 тыс. во второй мировой войне, – перечислил Чернык.

Он добавил, что это признак того, что российский имперализм бьется насмерть, и если режиму Путина придется убить еще 100, 200, 300 тыс. людей – они будут убиты.