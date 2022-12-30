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Факты / Україна

Собирал донаты на российскую армию: жителя Харькова из РФ посадили на 5 лет

Евгения Грейс, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

Россиянина из Харькова приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать государственные должности на два года и с конфискацией всего личного имущества, потому что он поддерживал российскую армию.

Суд признал его виновным в предоставлении средств для финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

В суде доказали, что гражданин РФ, который имеет вид на жительство в Украине и более 10 лет живет в Харькове, поддерживал армию российских оккупантов.

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В марте 2022 года он отправлял своим знакомым сообщения из российских Телеграмм-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды российских военных формирований. Там оставлял номер карты, куда можно было переводить средства для захватчиков.

В тексте сообщения он оправдывал действия армии РФ.

Россиянин признал свою вину в суде, но таки подал апелляцию и оспаривает решение.

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Источник: Офис генпрокурора
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