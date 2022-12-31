Почему Россия все чаще использует дроны для атак по Украине: ответ ISW

Декабрь, 31 в 10:44

Российские военные вынуждены все чаще использовать дроны для атак на украинские объекты критической инфраструктуры, так как у них заканчиваются запасы высокоточных ракет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

— Использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников Shahed-131 и Shahed-136 в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников Shahed 14 декабря свидетельствует о значительном увеличении количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине, – отмечают аналитики.

По их мнению, увеличение темпов атак беспилотников может указывать на то, что Россия накопила больше дронов иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает новую их партию из Ирана.

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– Российские силы, вероятно, еще больше увеличили темпы атак беспилотников, пытаясь поддержать свою кампанию против украинской критической инфраструктуры, учитывая, что их запасы высокоточных ракет, вероятно, исчерпаны. Российские военные, вероятно, будут продолжать использовать все больше этих систем для атак на гражданские объекты в Украине в своей ошибочной попытке сломать украинскую волю к борьбе, — отмечается в отчете.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и Shahed-136 по целям в Украине, ПВО Украины сбила все вражеские цели.

Атаки российских беспилотников произошли после массированной серии российских ракетных и ударов беспилотниками по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря, во время которых оккупанты запустили 23 беспилотника, большинство из которых были Shahed.

Фото: ГУР МО