Декабрь, 31 в 14:06

На Хмельнитчине слышны взрывы, есть прилеты.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.

— Друзья, есть прилеты на территории общины, — отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Хмельницкий атаковали ракетами, два человека ранены.

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На данный момент взрывы раздаются в Киевской, Житомирской Тернопольской и в Винницкой областях. Также пишут, что громко в Николаеве и Запорожье.

Кроме того, в Киеве снова и снова слышны громкие взрывы. Отмечается, что работает противовоздушная оборона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Факты ICTV