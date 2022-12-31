Хмельницкий атаковали ракетами: есть раненые
На Хмельнитчине слышны взрывы, есть прилеты.
Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.
— Друзья, есть прилеты на территории общины, — отметил он.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Хмельницкий атаковали ракетами, два человека ранены.
На данный момент взрывы раздаются в Киевской, Житомирской Тернопольской и в Винницкой областях. Также пишут, что громко в Николаеве и Запорожье.
Кроме того, в Киеве снова и снова слышны громкие взрывы. Отмечается, что работает противовоздушная оборона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Факты ICTV