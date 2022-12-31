Декабрь, 31 в 13:43

Сообщают о взрывах в Житомирской области, предварительно работает ПВО.

Информацию подтвердил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Сейчас смотрят

Напомним, что сейчас в Украине продолжается масштабная воздушная тревога.

Взрывы уже прозвучали в ряде областей, а в воздушном пространстве Украины, по словам военного корреспондента, на данный момент находится около 20 ракет.

Так, взрывы прозвучали в Киевской, Тернопольской и в Винницкой областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.