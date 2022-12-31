На Житомирщине раздаются взрывы: работает ПВО
Подтверждено
Фото: Depositphotos
Сообщают о взрывах в Житомирской области, предварительно работает ПВО.
Информацию подтвердил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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Напомним, что сейчас в Украине продолжается масштабная воздушная тревога.
Взрывы уже прозвучали в ряде областей, а в воздушном пространстве Украины, по словам военного корреспондента, на данный момент находится около 20 ракет.
Так, взрывы прозвучали в Киевской, Тернопольской и в Винницкой областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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