Декабрь, 31 в 21:05

В Николаевской области пострадавшим от обстрелов России на протяжении 31 декабря предоставят разовую помощь.

Об этом в своем Telegram канале написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Дал поручение оказать разовую помощь всем кому подпортил оккупант Новый год в Николаевской области. Всем, кто пострадал (или его имущество) от сегодняшних обстрелов. Делайте фото подтверждающие. Помощь не будет компенсирующей полностью материально, а больше компенсацией моральной. Чем можем, — написал он.

Виталий Ким добавил, что помощь будет предоставляться дополнительно к уже действующим государственным и областным программам.

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Напомним, 31 декабря Россия во время очередного массированного ракетного удара выпустила по гражданским объектам Украины более 20 крылатых ракет. Украинским защитникам удалось сбить 12 ракет врага: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и одну Хмельницкой областей.

В целом, под вражеские удары 31 декабря попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты. По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ.

Источник: Віталій Кім

Фото: Скриншот из видео