Декабрь, 31 в 16:38

В субботу, 31 декабря, в Киевском метрополитене ограничивали движение поездов по красной линии из-за очередной ракетной атаки РФ.

Обновлено 18:25. В КГГА сообщили о возобновлении движения по красной линии метро от станции Академгородок до станции Лесная.

Обломки ракет и повреждения на путях метро не обнаружены. Киевский метрополитен работает в обычном режиме.

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Обновлено 16:38. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, специалисты должны были проверить открытый участок красной линии метро на наличие обломков российских ракет.

– Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты, — подчеркивал Кличко.

Движение поездов по красной линии некоторое время осуществлялось от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Как сообщала журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко, специалисты проверяли пути метро на мостах через Днепр. Они выясняли, не осталось ли там обломков ракет.

По данным киевских властей, после ракетной атаки РФ система жизнеобеспечения Киева работает в штатном режиме. У жителей столицы есть вода и тепло.

В то же время без электроэнергии находятся 30% потребителей из-за аварийных отключений.

Как известно, сегодня днем РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, раздались взрывы в разных районах Киева. В результате атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 пострадали.

Российские ракеты нанесли разрушения в Печерском и Голосеевском районах Киева. Повреждения получил гостиничный объект в центре столицы. Взрывной волной выбило оконные стекла во дворце Украина.

Источник: Telegram-канал Виталия Кличко, Киевский метрополитен

Фото: Журналистки Фактов ICTV Ольги Чайко