В ДТЭК озвучили количество домов в Киеве, которые не подпадают под отключение света

Декабрь, 31 в 11:21

В Киеве до сих пор остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что еще недавно таких домов было значительно больше. Однако ДТЭК вместе с КГВА провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство домов, которые питаются от тех же линий, что и критическая инфраструктура.

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– Для 750 домов мы создали альтернативные схемы, еще 454 дома будут вручную отключать УК и ЖСК, – информируют в ДТЭК.

Напомним, что 31 декабря в Киеве будут выключать свет по графику стабилизационных отключений. Графики отключений в ДТЭК смогли вернуть накануне и отметили, что будут придерживаться их, если не будет новых атак на энергетические объекты.