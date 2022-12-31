Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В ДТЭК озвучили количество домов в Киеве, которые не подпадают под отключение света

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В ДТЭК озвучили количество домов в Киеве, которые не подпадают под отключение света
Фото: Pixabay

В Киеве до сих пор остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что еще недавно таких домов было значительно больше. Однако ДТЭК вместе с КГВА провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство домов, которые питаются от тех же линий, что и критическая инфраструктура.

Сейчас смотрят

– Для 750 домов мы создали альтернативные схемы, еще 454 дома будут вручную отключать УК и ЖСК, – информируют в ДТЭК.

Напомним, что 31 декабря в Киеве будут выключать свет по графику стабилизационных отключений. Графики отключений в ДТЭК смогли вернуть накануне и отметили, что будут придерживаться их, если не будет новых атак на энергетические объекты.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка